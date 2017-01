Áries

21/03 - 19/04

Sua habitual capacidade de lidar com os desafios fica prejudicada, neste momento em que a Lua se tensiona com Vênus, Marte e Netuno. Evite se focar nos problemas e cultive a inteligência emocional, pois as relações no ambiente profissional estão mais sujeita a conflitos neste momento. Controle-se!