Áries

21/03 - 19/04

As amizades ganham um tom de sintonia, elevando-se a outros patamares, neste momento em que Lua, Júpiter e Saturno se harmonizam. Compartilhe interesses e obrigações, e aproveite as trocas intelectuais. Esteja aberto para ouvir o que as pessoas mais experientes têm para lhe dizer.